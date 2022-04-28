مهند لاشين يرد على انتقاله للأهلي أو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش والمنتخب المصري، أنه تلقى عدة عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلا أنه تمسك بالبقاء مع فريقه حتى نهاية الموسم.

وقال لاشين في تصريحات عبر التليفزيون المصري، إنه سيخوض موسمه الأخير مع طلائع الجيش، موضحًا أنه مستمر بالبقاء في الدوري المصري.

وعن انتقاله لأحد قطبي الكرة في مصر الأهلي أو الزمالك، رد :"بنسبة كبيرة هناك عرضًا جيدًا داخل مصر، لكنني سأخوض موسمي الأخير مع طلائع الجيش".

وارتبط صاحب الـ25 عامًا بالانتقال للأهلي والزمالك حيث أبدى قطبي الكرة المصرية في أكثر من مناسبة بالتوقيع مع مهند لاشين.

وكان مهند لاشين أحد الأسماء التي تواجدت مع منتخب مصر مؤخرًا وتحديدًا في حقبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

جدير بالذكر أن مهند لاشين خاض 11 مباراة مع فريقه طلائع الجيش خلال الموسم الحالي (2021 - 2022) دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.