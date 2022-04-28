هل اقترب مصطفى محمد من الانتقال للدوري الإيطالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، إن نادي أتالانتا الإيطالي متمسك بضم الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "fotomac" التركية، أن نادي أتالانتا سيجلس على طاولة المفاوضات مرة أخرى مع نادي جالاتا سراي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الإيطالي قدّم عرضًا ماليًا يقدر بقيمة 5.5 مليون يورو إلا أن نادي أتالانتا على استعداد لرفع المقابل المادي.

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة يناير 2021، قبل أن يقوم ناديه بتنفيذ بند الشراء نهائيًا من نادي الزمالك.

وارتبط مصطفى محمد بالانتقال لعدة أندية أوروبية وتحديدًا في الدوري الفرنسي مثل أولمبيك مارسيليا وليل وبوردو وليون.

ويرتبط صاحب الـ24 عامًا بعقد مع نادي جالاتا سراي حتى عام 2024.

جدير بالذكر أن هداف الزمالك السابق شارك في الموسم الحالي مع جالاتا سراي بواقع 37 مباراة سجل من خلالها سبعة أهداف وصنع خمسة أهداف حاسمة.