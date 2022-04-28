"الزمالك والمصري".. أبرز مباريات اليوم الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام مساء اليوم الخميس عددًا من المباريات القوية سواء على الصعيد المحلي وتحديدًا في مسابقة دوري we المصري أو في المسابقات الأوروبية.

ويلعب الزمالك ضد المصري البورسعيدي مساء اليوم ضمن حسابات الأسبوع السادس عشر من مسابقة دوري we المصري.

وفي الدوري الإنجليزي، يستضيف مانشستر يونايتد خصمه تشيلسي على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الأسبوع الـ37.

مسابقة أخرى مهمة وهيّ الدوري الأوروبي "يوربا ليج" حيث ستقام مرحلة الذهاب في دور نصف النهائي.

اللقاء الأول سيكون بين وست هام يونايتد ضد إينتراخت فرانكفورت، في المقابل يلعب لايبزيج ضد جلاسكو رينجرز.

وفي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي يلعب ليستر سيتي ضد روما، بينما يستضيف فينورد منافسه أولمبيك مارسيليا.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الزمالك × المصري.. الموعد 9:30 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- الدوري الإنجليزي:

مانشستر يونايتد × تشيلسي.. الموعد 8:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- الدوري الأوروبي:

وست هام × إينتراخت فرانكفورت.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

لايبزيج × جلاسكو رينجرز.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 1.

- دوري المؤتمر الأوروبي:

ليستر سيتي × روما.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

فينورد × مارسيليا.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 2.