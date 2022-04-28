تبديلان في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على إجراء تبديلين في تشكيل الفريق الأبيض، في مواجهة المصري.

ويلتقي الزمالك أمام المصري مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة دوري WE المصري.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري حاليًا برصيد 35 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي، فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 19 نقطة جمعهم من 13 مباراة.

وسيدفع فيريرا بمحمود حمدي الونش، وأشرف بنشرقي بعد عودته من الإيقاف بدلا من محمود علاء، وإسلام جابر.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة الرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد فتوح، ومحمود حمدي الونش، ومحمد عبد الغني، وحمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، ويوسف أوباما.

الهجوم: أشرف بنشرقي، وأحمد سيد زيزو، وعمر السعيد.