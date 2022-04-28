فحص طبي للسولية لتحديد مدة غيابه بعد إصابته أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

يخضع عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، لفحص طبي قبل مران الأهلي اليوم الخميس، للاطمئنان على موضع إصابته.

واستبدل السولية خلال أحداث الشوط الأول من مواجهة طلائع الجيش بالأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، إن السولية تعرض لشد خفيف في العضلة الخلفية، ليتم استبداله خلال المباراة حتى لا تتفاقم إصابته.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب حالته مطمئنة وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد مدة غيابه وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد الأهلي WE السلام.