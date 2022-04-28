مرتضى منصور: الزمالك عامل زي مصر.. وتعاقدنا مع صفقات لا يتخيلها أحد وأبنائي خدامين في عزبة الزمالك.. ويزف بشرى للجماهير

الشارقة - اميمة ياسر - زف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء بتجديد عقود جواو رفائيل، لاعب المنتخب البرازيلى للكرة الطائرة والكوبي يوسفاني هيرنانديز للاستمرار رفقة الفارس الأبيض لمدة عامين.

وردا على تدشين هاشتاج من جماهير نادي الزمالك للتجديد للثنائي، قال مرتضى منصور خلال حديثه عبر قناته بيوتيوب: «مرتضى منصور لا يأتي بهذه الطريقة إنتو عايشين في وهم، بلاش الأسلوب القديم ده اعملوا هاشتاج عشان نجيب فلان ونمشي فلان إنتو كنتوا تعرفوهم ولا أنا كنت أعرفهم من الأساس.. إحنا محتاجنهم أكتر منكم، يوسفاني هيوقع لمدة عامين اتقوا ربنا وافرحوا وجواو خلاص هيوقع وسيحضر أسرته خلال الأيام المقبلة».

الزمالك عامل زي مصر

وتطرق للحديث عن أبنائه أمير مرتضى وأحمد قائلًا: «أمير مرتضى تعاقد مع صفقات لا أحد يتخيلها احمد وأمير شغالين في عزبة اسمها الزمالك أو خدامين فيها مش أصحاب العزبة، الزمالك عامل زي مصر اللي يشرب من نيلها يحبها ويقعد فيها واللي يدخل بابها اهو زي ما إنتو شايفين كدة، يوسفاني بيحب الزمالك وهيكمل».