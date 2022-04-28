شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض إجراء تغييرات فى تشكيلة الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك إجراء بعض التغييرات فى تشكيلة فريقه التى ستواجه، مساء اليوم، نظيره المصرى البورسعيدى فى الجولة السادسة عشر للدورى.

ويرى المدرب البرتغالى أن استقرار التشكيل أحد عوامل نجاح الفريق وتحقيق النتائج المرجوة، لذا فإنه سعى منذ اللحظة الأولى إلى تثبيت الهيكل الأساسى مع تغيير بعض المراكز عند الضرورة مثل الإيقافات أو الإصابات فقط.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته اليوم بتشكيل مكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وأحمد فتوح وفى الوسط طارق حامد وإمام عاشور واشرف بن بن شرقى واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم عمر السعيد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، فيما يتواجد المصرى فى المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.