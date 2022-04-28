شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة بالدورى ضد سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل فى ختام الدور الأول لبطولة الدورى المصرى، قبل غلق ملف بطولة الدورى وبدء التحضير لمباراتيه ضد وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويستأنف فريق الأهلى تدريباته اليوم الخميس بدون راحة عقب التعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما أمس استعدادا لمبارته المقبلة ضد سيراميكا يوم السبت المقبل بختام الدور الأول للمسابقة المحلية.

كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر من اللحاق بقائمة مباراة فريقه ضد سيراميكا يوم السبت المقبل لا يزال غامضا، فى ظل شكواه من الإصابة فى الكتف. وأكد المصدر أن عبد القادر لن يلحق بمباراة فريقه ضد سيراميكا يوم السبت المقبل فى ختام الدور الأول لمسابقة الدورى المصرى، فى ظل حاجته لأداء برنامج تأهيلى قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه. وغاب أحمد عبد القادر عن مباراة فريقه بالأمس ضد طلائع الجيش بسبب إصابة الكتف التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة الرجاء المغربى بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المتوقع استمرار غيابه عن الأهلى فى مباراته القادمة ضد سيراميكا.