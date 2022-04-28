شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة بالدورى ضد سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل فى ختام الدور الأول لبطولة الدورى المصرى، قبل غلق ملف بطولة الدورى وبدء التحضير لمباراتيه ضد وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويستأنف فريق الأهلى تدريباته اليوم الخميس بدون راحة عقب التعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما أمس استعدادا لمبارته المقبلة ضد سيراميكا يوم السبت المقبل بختام الدور الأول للمسابقة المحلية.
كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر من اللحاق بقائمة مباراة فريقه ضد سيراميكا يوم السبت المقبل لا يزال غامضا، فى ظل شكواه من الإصابة فى الكتف.
وأكد المصدر أن عبد القادر لن يلحق بمباراة فريقه ضد سيراميكا يوم السبت المقبل فى ختام الدور الأول لمسابقة الدورى المصرى، فى ظل حاجته لأداء برنامج تأهيلى قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه.
وغاب أحمد عبد القادر عن مباراة فريقه بالأمس ضد طلائع الجيش بسبب إصابة الكتف التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة الرجاء المغربى بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المتوقع استمرار غيابه عن الأهلى فى مباراته القادمة ضد سيراميكا.
ويحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على معالجة أزمة العقم التهديفي للاعبي خط الهجوم بالفريق الأحمر من خلال عقد جلسات خاصة مع رباعي الهجوم محمد شريف وبيرسي تاو وحسام حسن وصلاح محسن، لاسيما أنهم غابوا عن تسجيل الأهداف مع الأهلي في المواجهات الماضية سواء في البطولة الإفريقية أو البطولات المحلية.
ويعكف موسيماني على تحفيظ مهاجمي الأهلي بعض الجمل الفنية من أجل تطبيقها أمام المرمى، وكذلك تصحيح مواقف اللاعبين فى تعاملهم مع إنهاء الهجمات أمام مرمى الفريق المنافس، لاسيما أن الفريق الأحمر مقدم على مباريات مهمة وصعبة في الدوري بخلاف مباراتيه المهمتين ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ولا مجال لإهدار الفرص مجددا أمام المرمى.
الأهلي يغلق ملف مباراة الطلائع ويبدأ التحضير لمواجهة سيراميكا
أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراته ضد طلائع الجيش التى أقيمت أمس الأربعاء بالجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين من أجل التحضير لمباراته القادمة ضد سيراميكا في ختام الدور الأول للدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها لحصد الفوز من أجل استعادة صدارة الدوري المصري والذي يتربع على قمته غريمه الزمالك مستفيدا من تأجيل 3 مباريات الأهلي.
ويخوض فريق الأهلي مباراته ضد سيراميكا قبل غلق ملف مسابقة الدوري المصري، وبدء التحضير لمباراتيه القادمتين ضد وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة دفاعه عن اللقب الأفريقي المتوج به في آخر نسختين، وبحثا عن تحقيق النجمة الحادية عشرة في تاريه والثالثة على التوالي.