شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والمصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والمصري، في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ 16 للدورى.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مباريات الجولة الـ 16 ، وهي المباراة التي لا تقبل القسمة علي اثنين، حيث يطمح كل فريق في الحصول علي نقاط المباراة الثلاثة للاستمرار في المنافسة علي لقب الدورى.

تأتي مباراة اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدورى، حيث يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، واحرز لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يأتي المصري في المركز الـ 8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين، واحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، ويتبقي له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة في الكونفيدرالية الافريقية.