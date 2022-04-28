شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مدرب عام مطلب أساسى بالأهلى بعد تراجع الأداء مع موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة التخطيط فى الأهلى برئاسة محسن صالح التفكير جديا فى الاستعانة بمدرب عام فى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، من أجل معاونة المدرب الجنوب أفريقى فى بعض المهام الفنية داخل الفريق الأحمر، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجعا فى مستوى الأهلى خاصة فى الدورى بعد فقدان 5 نقاط من مباراتين متتاليتين والتفريط فى قمة المسابقة لصالح غريمه الزمالك.

وبات ملف تعيين مدرب عام ضرورة ملحة داخل الأهلى لمعالجة اهتزاز المستوى ومساعدة المدير الفنى فى إيجاد حلول للمشاكل الفنية التى يواجهها الفريق الأحمر، خاصة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى أو فى الفاعلية أمام مرمى المنافسين.

وكانت لجنة التخطيط بالأهلى ترغب فى تعيين مدرب عام منذ بداية الموسم الحالي، وتحديدا منذ رحيل الجنوب أفريقي كيفين جونسون مساعد موسيمانى السابق.

ورشحت لجنة التخطيط بالأهلي أكثر من مدرب محلس للانضمام إلى الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني ولكن تحفظ الأخير على ضم عناصر جديدة حال دون التوصل لاتفاق بشأن الاستعانة بعنصر جديد في الجهاز الفني للأهلي.