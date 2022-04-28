شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (27).. حازم حسني سفير مصر فى الرماية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحادات الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسمائهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة السابعة والعشرون من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو حازم حسني رئيس الاتحاد الأفريقي للرماية.

وحققت رياضة الرماية تطورا ملحوظا في عهد حسني حيث شهدت رياضة الرماية مؤخرا، حصول مصر على 30 ميدالية متنوعة فى بطولة العالم للأطباق المروحية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، منها 8 ميداليات فى منافسات الفردى ببطولة العالم الأمر الذي عكس تطور رياضة الرماية المصرية لتنضم لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في كافة المحافل الدولية.

وجدد الاتحاد الإفريقي للرماية، الثقة في اللواء حازم حسني، الرئيس الحالي ورئيس الاتحاد المصري للرماية، واختاره بالتزكية بإجماع الأصوات ليفوز بجولة ثانية لرئاسة الاتحاد الإفريقي.

وفاز حسني بجولة جديدة لرئاسة الاتحاد باختيار جميع الدول المشاركة وهم السودان والمغرب وتونس والسنغال وجنوب افريقيا وكنينيا ى اوغندا وانجولا والكاميرون وروندا ونامبيا ومصر وموريتانيا، وذلك خلال اجتماع أعضاء الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، على هامش البطولة الإفريقية الثالثة عشر للرماية وبطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات، اللاتان تستضيفهما مصر خلال أبريل الجاري، ويشارك فيها أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب اللواء حازم حسني، عن سعادته بثقة أعضاء الاتحاد الإفريقي في تولي قيادة مصرية لسفينة الاتحاد الإفريقي للرماية، مشيرًا إلى أنه ماض رفقة الدول الأعضاء في مسيرة تقدم الرماية الإفريقية في المحافل القارية والدولية.