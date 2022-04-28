شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية .. الزمالك بطل كأس مصر 2014 فى بداية ثورة التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطولة كأس مصر 2014 التي حصل عليها الزمالك امام سموحة، تعتبر من البطولات التي لها مذاق مختلف عند جمهور الزمالك، فهي كانت بداية عودة الفريق لطريق البطولات عقب سنين عجاف لم يحصل خلالها الزمالك علي بطولات، وذلك بعد ثورة التصحيح التي حدثت في الفريق وتم التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين.

الزمالك تأهل لنهائي البطولة بعد الفوز علي المحلة في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف ، وحرس الحدود في دور الـ 8 بهدف نظيف، ووادي دجلة في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح.

بينما تأهل سموحة للنهائي بعد تخطيه كل من الجونة في دور الـ 32 بنتيجة 2/1 ، وفي دور الـ 16 تخطي طلائع الجيش بنفس النتيجة ، وفي دور الـ 8 تخطي اتحاد الشرطة بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2 في الوقت الأصلي، وفي الدور قبل النهائي تخطي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الزمالك في المباراة النهائية كان يضم كل من : محمد أبو جبل وحازم إمام وحمادة طلبة وياسر إبراهيم وصلاح سليمان ومحمد عبد الشافي وعمر جابر ومحمود خالد وأحمد توفيق و محمد إبراهيم وأحمد علي، وادار المباراة تحكيميا الحكم الدولي السابق جهاد جريشة.

ونجح الزمالك في احراز هدف الفوز عن طريق حازم امام في الدقيقة 89 من عمر المبارةا معلنا فوز الزمالك بأحد اهم البطولات في العصر الحديث لانها كانت بداية حصول الفريق علي عدد من البطولات في المواسم التالية.