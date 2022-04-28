الامارات | دوري أبطال أوروبا بشكل جديد.."نهائي الأربعة وأسبوع واحد"

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا بشكل جديد.."نهائي الأربعة وأسبوع واحد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس ما يعرف بـ"النموذج السويسري" لتطبيقه على دوري أبطال أوروبا، المسابقة الأهم، بدءا من موسم 2024-2025. ويتركز هذا النموذج على ما يعرف بـ"نهائي الأربعة، وأسبوع واحد حاسم"، وذلك يتعلق بالجزء الأخير من مرحلة خروج المغلوب.

ومن المتوقع في حال الموافقة على هذا النظام، أن يلعب دور الـ4 والنهائي في أسبوع واحد ومدينة واحدة، بدون ذهاب وإياب، بينما ستكون الزيادة في عدد مباريات دور المجموعات، وهذا إلى جانب تغييرات كثيرة. ومن شأن هذا الأمر أن يخفف كثيرا من ضغط المباريات على الأندية الأوروبية الكبيرة التي تدعم هذا التوجه. يذكر أن هذا النظام مطبق على مستوى كرة السلة الأوروبية، وفي ألعاب عديدة بالولايات المتحدة، كما سبق وتم تطبيقه على مستوى دوري الأبطال، حين جرى نصف النهائي والنهائي في ضيافة مدينة لشبونة البرتغالية صيف 2020، نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا والتي حالت دون إجراء المسابقة بالطريقة الاعتيادية.

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