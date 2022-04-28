الاتحاد الجزائري يرد على انتقادات الاتحاد الكاميروني لبلماضي.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بيانا رد من خلاله على بيان نظيره الكاميروني، الذي كان قد وجه انتقادات للمدرب جمال بلماضي، بسبب تصريحات الأخير ضد الحكم الغامبي باكاري غاساما.



وكان الاتحاد الكاميروني، قد هدد في بيان عبر موقعه الرسمي، باللجوء إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، على خلفية التصريحات التي أطلقها جمال بلماضي، مدرب "محاربي الصحراء"، في حق غاساما، الذي أدار اللقاء الذي جمع بين الجزائر والكاميرون، في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات مونديال "قطر 2022".

ورد الاتحاد الجزائري، في بيان نشره على موقعه أمس الأربعاء، مؤكدا أنه أصيب بخيبة أمل وذهول، عقب اطلاعه على بيان نظيره الكاميروني.

وجاء في بيان الاتحاد الجزائري: "قرأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم بذهول وخيبة أمل البيان الصحفي رقم 3 الذي نشر الاثنين 25 أبريل 2022 من قبل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ووقعه رئيسه صامويل إيتو، ويود تقديم التوضيحات".

وأضاف: "حافظ الاتحاد الجزائري على سلوكه المخلص، وعلى علاقاته الممتازة والودية والأخوية مع الاتحادات الإفريقية الشقيقة، وبشكل خاص مع الاتحاد الكاميروني".

وتابع: "المدرب بلماضي في المقابلة المشار إليها في هذا البيان، لم يلمح في أي وقت إلى الكاميرون، أو أي اتحاد آخر، أو هيئة دولية، ولم يفكر أبدا في اتهامهم بدرجة أقل".

وواصل: "من ناحية أخرى، قام الاتحاد الجزائري ومدربه، في العديد من المناسبات بإدانة سلوك بعض الحكام، الذين كان لقراراتهم ومواقفهم، تأثير سلبي على مصير بعض الفرق، أو حتى نتائج المباريات".

وأكد البيان، أن الاتحاد الجزائري استخدم، مثل أي اتحاد آخر في جميع أنحاء العالم، حقه المشروع في الدفاع عن مصالحه أمام الهيئات الدولية المختصة، وفقا للأنظمة المعمول بها.

وأردف: "أيضا، ومثل الاتحاد الكاميروني، فإن الاتحاد الجزائري مرتبط بشكل أساسي بقيم الرياضة وفضائلها، وقد تقبل دائما النتائج التي كانت ضده بروح عالية، وإيمانا بقواعد اللعب النظيف، دون شكوى أو اتهام لأي شخص".

وختم البيان: "إن استنكار سلوك بعض الحكام هو جزء من نهج المصلحة العامة، الذي يلتزم به معظم لاعبي كرة القدم، وهذا من أجل الخير، والحفاظ على نزاهة اللعبة في قارتنا العزيزة التي ننتمي إليها، والتي نشاركها في القيم، ونغار على سمعتها وصورتها".

وكان مدرب منتخب الجزائر، ألقى خلال تصريح أدلى به للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، باللوم على غاساما، الذي قاد مواجهة الجزائر والكاميرون الأخيرة، مؤكدا أنه كان السبب في عدم تأهل الجزائر إلى كأس العالم.

واعتبر الاتحاد الكاميروني تصريحات بلماضي هذه بأنها "تلميحات قد تثير الشكوك حول نزاهة القادة الكاميرونيين"، وهدد باللجوء لـ"الفيفا".