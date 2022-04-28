شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والمصرى البورسعيدى قبل صدام الدوري..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره أمام المصرى البورسعيدى فى منافسات الأسبوع السادس عشرمن بطولة الدورى، والمقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وودع المصري، منافسات ربع النهائي على يد نهضة بركان بعد الفوز بنتيجة 2-1 ذهابًا بالإسكندرية، والخسارة 0-1 في المغرب.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، فيما يتواجد المصري في المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.



تاريخ مواجهات الزمالك والمصرى

120 مباراة جمعت الفريقين فاز الزمالك في 72 مباراة فاز المصرى في 20 لقاء تعادل الفريقين 28 مرة سجل الزمالك 195 هدف سجل المصرى 87 هدف أول مباراة انتهت بفوز الزمالك 5-1 أخر مباراة انتهت بفوز الزمالك 3-2 أكبر فوز للزمالك على المصرى 6-0 أكبر فوز للمصرى على الزمالك 4-1 حمادة إمام وعلى خليل هدافو الزمالك في شباك المصرى برصيد 11 هدف عبد الواحد السيد هو أكثر لاعبي الفريقين مشاركة بتاريخ مواجهاتهما برصيد 18 مباراة

تاريخ مواجهات الزمالك والمصرى البورسعيدى

مواعيد مباريات الزمالك فى الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدورى من الجولة 18 حتى الجولة 23، مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى، وجاءت مباريات الزمالك كالتالى:

الأسبوع الـ18 –الزمالك – إنبي – استاد القاهرة – 10 مايو

الأسبوع الـ19 –الزمالك و طلائع الجيش -17 مايو – استاد القاهرة

الأسبوع الـ21 الزمالك و الإسماعيلي -28 مايو- استاد القاهرة

الأسبوع الـ20 الأهلي و الزمالك 19 يونيو – استاد القاهرة

الأسبوع الـ22 البنك الأهلي – الزمالك -22 يونيو – استاد المقاولون

الأسبوع الـ23 الزمالك و سيراميكا – 28 يونيو – استاد القاهرة