شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب أحمد عبد القادر عن الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر من اللحاق بقائمة مباراة فريقه ضد سيراميكا يوم السبت المقبل لا يزال غامضا، فى ظل شكواه من الإصابة فى الكتف.

وأكد المصدر أن عبد القادر لن يلحق بمباراة فريقه ضد سيراميكا يوم السبت المقبل فى ختام الدور الأول لمسابقة الدورى المصرى، فى ظل حاجته لأداء برنامج تأهيلى قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه.

وغاب أحمد عبد القادر عن مباراة فريقه بالأمس ضد طلائع الجيش بسبب إصابة الكتف التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة الرجاء المغربى بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المتوقع استمرار غيابه عن الأهلى فى مباراته القادمة ضد سيراميكا.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالأهلى، إن أحمد عبد القادر لاعب الفريق، شعر بآلام ناتجة عن تعرضه لكدمة فى الكتف، حيث يخضع لبرنامج علاج طبيعى تحت إشراف الجهاز الطبى لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وتأهل الأهلى إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.