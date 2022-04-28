شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة صرف المستحقات المتأخرة لجميع الحكام قبل إجازة عيد الفطر المبارك، من منطلق دعم قضاة الملاعب ماديا وتوفير عوامل النجاح لمنظومة التحكيم.

وشهدت الأيام الماضية زيارات للجنة الحكام الرئيسية لجميع الفروع من أجل تقييم الحكام والبحث عن وجوه جديدة مع القاء محاضرات علمية ونظرية وشرح تعديلات القانون الجديد.

فيما أكد جمال علام أنه من الصعب إسناد إدارة مباراة الأهلى والزمالك لحكم مصرى، مشيراً إلى أن الطاقم الأجنبى الأقرب لإدارة مباراة القمة القادمة فى الدور الثانى من الدورى.

وأوضح جمال علام أنه لا يوجد حكم ساحة مصرى الآن مرشح لإدارة إحدى المباريات فى كأس العالم 2022، واعترف علام بوجود خلافات كبيرة داخل أسرة التحكيم، مشيراً إلى أنه راض عن التحكيم فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بنسبة 70%.