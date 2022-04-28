شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. يوسفانى المحترف الذهبى لطائرة الزمالك خارج الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الكوبى يوسفانى هيرنانديز المحترف الذهبى فى صفوف فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك فى ظل مساهمته فى تتويج فريق القلعة البيضاء بالدورى و كأس مصر هذا الموسم .

و قام مسئولو نادى الزمالك بتجديد تعاقد يوسيفانى للإستفادة من الكيمياء التى يتمتع بها مع الفريق الأبيض لمدة موسمين قادمين .

كما تسبب يوسفانى فى استقرار مسئولو نادى الزمالك على عدم مشاركة فريق رجال الكرة الطائرة فى بطولة أفريقيا المحدد لها شهر مايو المقبل، بسبب لائحة الاتحاد الأفريقى الخاصة باللاعبين و التى تحرمه بجانب الثنائى رضا هيكل و و جواوا رفائيل من اللعب ، خاصة أنه لم يمر على لعبهم مع الفريق 3 أشهر.

ونجح فريق الزمالك فى التتويج بلقب كأس مصر بالتفوق على غريمه التقليدي الأهلى بنتيجة 3/1 ، فى مباراة فاصلة بلاى أوف نهائى كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب يوسفانى برة الملعب فى الصور التالية :