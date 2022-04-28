شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك الليلة فى ختام سوبر رجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الحادية عشر مساء اليوم الخميس مواجهة قوية بين القطبين الأهلى و الزمالك فى ختام بطولة سوبر رجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن إقامة الدورة المجمعة لتحديد بطل سوبر الرجال لموسم 2021/200 بدون جمهور. وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الحضور يقتصر على أعضاء مجلس إدارة الأندية المتبارية فقط والأجهزة الفنية والإدارية لكل فريق.

وتنطلق المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 28 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام.

وتأهل إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.