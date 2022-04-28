شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. حسين حجازى أول محترف فى الدورى الإنجليزى "أبو" الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة"، مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عالياً فى جميع المحافل الدولية، ونتحدث فى هذا اليوم عن حسين حجازي أبو الكرة المصرية.

ولد حسين حجازى عام 1880 من محافظة القاهرة وتحديدًا في حي الحسين الذي نشأ وترعرع فيه، والذي شهد ممارسته لكرة القدم في سن الطفولة وصولًا إلى المدرسة الثانوية السعيدية، لكنه لم ينجح في الحصول على الشهادة الثانوية ليقرر والده إرساله إلى إنجلترا لاستكمال تعليمه ليبدأ مشواره الاحترافي في نادي دلويتش هامليت في عام 1911، لكنه في نفس لعام انتقل إلى فريق فولهام.

استدعاء المنتخب الإنجليزى

تألق حسين حجازى جعل المنتخب الإنجليزي يستدعيه، لكن تم تغيير اسم المنتخب إلى الجوالة الإنجليزي لعدم حصوله على الجنسية في ذلك التوقيت، وبالفعل مثل المنتخب الإنجليزي ضد منتخب إسبانيا عام 1912 في حضور ملك إسبانيا، والذي طلبه بعد المباراة ليشيد به، ويؤكد له حجازي إنه من مصر.

صراع القطبين

وبعد عدة سنوات في إنجلترا عاد حجازي مرة أخرى إلى مصر عام 1914 عبر بوابة نادي السكة الحديد الذي لعب بقميصه موسمين، قبل أن ينتقل للأهلي عام 1915 وقضي بين جدرانه 8 سنوات، ليرحل بعدها إلى نادي الزمالك عام 1923، ثم بعد 5 أعوام عاد للأهلي من جديد ليلعب له عامين ثم يعود مرة أخرى للزمالك حتى اعتزاله كرة القدم.

حسين حجازي كان له بصمة واضحة في تكوين المنتخب المصري عام 1916، ومثل المنتخب الوطني في أولمبياد أنتويرب ببلجيكا عام 1920، وشارك أيضًا في أولمبياد باريس 1924 وسجل هدفًا ليدخل التاريخ ويصبح أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الأولمبياد إلى أن جاء الويلزي راين جيجز ويحطمه بعد 88 عامًا.