شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى الجزائر بطائرة خاصة لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى الجزائر بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في لقاء العودة للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل توفير كل سبل الراحة للفريق الأحمر في رحلة السفر لخوض مباراة إياب نصف النهائي الأفريقي.

ولم تتمكن إدارة الأهلي من توفير طائرة خاصة في رحلة السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن تنجح في توفير طائرة خاصة في رحلة العودة من المغرب إلى مطار القاهرة، حيث تحرص إدارة الأهلي على تذليل كل العقبات التي تواجه البعثة الحمراء وعدم تكبيدهم عناء السفر عبر خطوط الطيران العادية.

كما تحرص إدارة الأهلي على إعفاء اللاعبين من السفر غبر الخطوط الجوية العادية، خشية من طول فترة السفر وتجنيب اللاعبين إجراء محطات ترانزيت في رحلاتهم إلى أدغال إفريقيا، وتجنب عدم تعرض اللاعبين للإرهاق أو الإصابات بسبب مشقة السفر داخل القارة السمراء.