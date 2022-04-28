شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. تريزيجيه يقتل المغرب ويقود منتخب مصر لنصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون لتعلن عن تفدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر في شباك منتخب المغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في الكاميرون وفاز بلقبها منتخب السنغال.

تقدم المغرب بركلة جزاء من سفيان بوفال في الدقيقة السابعة قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري فى الدقيقة 53.

وحسم محمود حسن تريزيجيه انتصار مصر في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب بلاده لمواجهة الكاميرون البلد المضيف، ويتفوق عليها بركلات الترجيح، قبل أن يخسر المنتخب النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

وهذا هو الانتصار الرابع لمصر في تاريخ مواجهتها ضد المغرب كما أنها المرة الأولى التي تحرز فيها أكثر من هدف في مرمى المغرب منذ الانتصار 3 - 2 في أبريل 1971.