شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تاريخية عن الزمالك والمصرى قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية فى منافسات الأسبوع السادس عشرمن بطولة الدورى . ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، فيما يتواجد المصري في المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.

معلومات تاريخية عن الزمالك والمصرى تأسس الزمالك في 5 يناير 1911 تأسس المصرى البورسعيدى سنة 1920 شارك الزمالك في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948 يشارك المصرى في الدوري للمرة الـ 59 في تاريخه. توج الزمالك بـ 13 بطولة دوري أفضل إنجازات المصرى الفوز بالمركز الثالث 6 مرات اخرها موسم 2016 – 2017. السيد الضظوي الهداف التاريخي للنادي المصري البورسعيدي في بطولة الدوري برصيد 89 هدفاً حسن شحاته الهداف التاريخي للزمالك في الدوري برصيد 86 هدفاً