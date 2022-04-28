شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المصرى البورسعيدى اليوم فى لقاء الصراع على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في التاسعة والنصف من مساء اليوم فريقا الزمالك والمصري في مواجهة ساخنة لا تقبل القسمة علي اثنين، حيث يطمح كل فريق في الحصول علي نقاط المباراة الثلاثة للاستمرار في المنافسة علي لقب الدورى.

مباراة اليوم علي استاد برج العرب بالإسكندرية وتأتي ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدورى، حيث يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، واحرز لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يأتي المصري في المركز الـ 8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين، واحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، ويتبقي له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة في الكونفيدرالية الافريقية.

بالنسبة للزمالك فان البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق سيجري بعض التعديلات الاضطراراية في تشكيل المباراة بسبب غياب محمود علاء للايقاف، فيما سيعود للمشاركة كل من اشرف بن شرقي وسيف الجزيري للمشاركة أساسيا، بعد انتهاء إيقاف بن شرقي ، فيما يرغب فيريرا في منح الفرصة للجزيري لإراحة عمر السعيد الذي يعاني من اجهاد نتيجة المشاركة أساسيا في المباريات الماضية.

ومن المتوقع أن يدفع فيريرا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور – يوسف أوباما

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر يدخل النادي المصري المباراة، باحثاً عن استعادة روح الانتصارات ومصالحة الجماهير بعد وداع كأس الكونفدرالية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي في مباراة الإياب بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربي إلى نصف نهائي البطولة بفارق الهدف الذي سجله خارج أرضه.

ورفع معين الشعباني المدير الفني للمصري، الضغوط من على كاهل اللاعبين بعد وداع الكونفدرالية، مؤكداً أنه فخور بما قدموه في البطولة، ومشيراً إلى أن خروج المصري من الكونفدرالية جاء لأسباب غير رياضية، وشدد الشعباني على أهمية حصد نقاط مباراة الزمالك لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على الأهلي مؤخراً في الدوري، ليواصل الفريق الزحف نحو المربع الذهبي، ويستعيد النادي المصري جهود الثنائي، إلياس الجلاصي وعمرو موسى، بعد غيابهما عن مباراة نهضة بركان الأخيرة بالكونفدرالية للإيقاف، بينما يغيب عن المباراة هيثم العيوني بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

كما وعد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت خاصة للفوز على الزمالك في اللقاء المرتقب، وذلك طبقاً للائحة الفريق التي تتضمن صرف مكافآت استثنائية للاعبين والجهاز الفني في حالة الفوز على أي من القطبين سواء الأهلي والزمالك.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، كريم العراقي وياسر حامد وأحمد علاء وأحمد شديد قناوي في الدفاع، فريد شوقي وعمرو موسى والياس الجلاصي في الوسط ومحمد جريندو وحسن علي وعمرو مرعي في الهجوم.