شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أزمة العقم التهديفى مع مهاجمى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على معالجة أزمة العقم التهديفي للاعبي خط الهجوم بالفريق الأحمر من خلال عقد جلسات خاصة مع رباعي الهجوم محمد شريف وبيرسي تاو وحسام حسن وصلاح محسن، لاسيما أنهم غابوا عن تسجيل الأهداف مع الأهلي في المواجهات الماضية سواء في البطولة الإفريقية أو البطولات المحلية.

ويعكف موسيماني على تحفيظ مهاجمي الأهلي بعض الجمل الفنية من أجل تطبيقها أمام المرمى وكذلك تصحيح مواقف اللاعبين في تعاملهم مع إنهاء الهجمات أمام مرمى الفريق المنافس، لاسيما أن الفريق الأحمر مقدم على مباريات مهمة وصعبة في الدوري بخلاف مباراتيه المهمتين ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ولا مجال لإهدار الفرص مجددا أمام المرمى.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدوري من الجولة 18 حتى الجولة 23، مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى.

مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 وحتى 23 من الدوري:

الأهلى ضد الإسماعيلى – مؤجلة والموعد لم يحدد.

البنك الأهلى ضد الأهلى – الأربعاء 18 مايو 2022.

إنبى والأهلى - مؤجلة من الجولة الـ15 - 21 مايو - استاد المقاولون

الأهلى والزمالك - مؤجلة ليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

المقاولون ضد الأهلي - الأحد 29 مايو 2022.

الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 23 يونيو 2022.

سموحة ضد الأهلي الثلاثاء - 29 يونيو 2022.