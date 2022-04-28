شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المصرى البورسعيدى في القيمة التسويقية ..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى فى منافسات الأسبوع السادس عشرمن بطولة الدورى، والمقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وودع المصري، منافسات ربع النهائي على يد نهضة بركان بعد الفوز بنتيجة 2-1 ذهابًا بالإسكندرية، والخسارة 0-1 في المغرب.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، فيما يتواجد المصري في المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق المصرى البورسعيدى 7.20 مليون يورو



الزمالك والمصرى القيمة التسويقية

مواعيد مباريات الزمالك فى الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدورى من الجولة 18 حتى الجولة 23، مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى، وجاءت مباريات الزمالك كالتالى:

الأسبوع الـ18 –الزمالك – إنبي – استاد القاهرة – 10 مايو

الأسبوع الـ19 –الزمالك و طلائع الجيش -17 مايو – استاد القاهرة

الأسبوع الـ21 الزمالك و الإسماعيلي -28 مايو- استاد القاهرة

الأسبوع الـ20 الأهلي و الزمالك 19 يونيو – استاد القاهرة

الأسبوع الـ22 البنك الأهلي – الزمالك -22 يونيو – استاد المقاولون

الأسبوع الـ23 الزمالك و سيراميكا – 28 يونيو – استاد القاهرة.