شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. الفرنسى كارتيرون يستقبل شخصا من ذوى الهمم فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. كارتيرون

حرص الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، على استقبال أحد مشجعى القلعة البيضاء من أصحاب الهمم، وذلك على هامش المران الجماعى الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

والتقط كارتيرون الصور التذكارية مع مشجع الفريق فى لفتة طيبة من المدرب الفرنسي، الذى حرص على تلبية رغبة المشجع الزملكاوى.

وأعلن نادى الاتفاق السعودى، في وقت سابق، تعاقده رسميا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، حتى نهاية الموسم الجاري 2021-2022.

وذكر نادى الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الاتفاق يعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم".