شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصري فى الجولة 16 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد برج العرب مباراة الزمالك والمصري في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مباريات الجولة الـ 16 ، وهي المباراة التي لا تقبل القسمة علي اثنين، حيث يطمح كل فريق في الحصول علي نقاط المباراة الثلاثة للاستمرار في المنافسة علي لقب الدورى.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تقام مباراة الزمالك والمصري في التاسعة والنصف مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية وتأتي ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدورى.

مركز الزمالك والمصري في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، واحرز لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يأتي المصري في المركز الـ 8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين، واحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، ويتبقي له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة في الكونفيدرالية الافريقية.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع ان يدفع فيريرا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور – يوسف أوباما

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري.

المصري يغري لاعبيه بالمكافآت

كما وعد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت خاصة للفوز على الزمالك في اللقاء المرتقب، وذلك طبقاً للائحة الفريق التي تتضمن صرف مكافآت استثنائية للاعبين والجهاز الفني في حالة الفوز على أي من القطبين سواء الأهلي والزمالك.

التشكيل المتوقع للمصري

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، كريم العراقي وياسر حامد وأحمد علاء وأحمد شديد قناوي في الدفاع، فريد شوقي وعمرو موسى والياس الجلاصي في الوسط ومحمد جريندو وحسن علي وعمرو مرعي في الهجوم.