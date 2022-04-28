شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف مباراة الطلائع ويبدأ التحضير لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراته ضد طلائع الجيش التى أقيمت أمس الأربعاء بالجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين من أجل التحضير لمباراته القادمة ضد سيراميكا في ختام الدور الأول للدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها لحصد الفوز من أجل استعادة صدارة الدوري المصري والذي يتربع على قمته غريمه الزمالك مستفيدا من تأجيل 3 مباريات الأهلي.

ويخوض فريق الأهلي مباراته ضد سيراميكا قبل غلق ملف مسابقة الدوري المصري، وبدء التحضير لمباراتيه القادمتين ضد وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة دفاعه عن اللقب الأفريقي المتوج به في آخر نسختين، وبحثا عن تحقيق النجمة الحادية عشرة في تاريه والثالثة على التوالي.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدوري من الجولة 18 حتى الجولة 23، مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى.

مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 وحتى 23 من الدوري

الأهلى ضد الإسماعيلى – مؤجلة والموعد لم يحدد.

البنك الأهلى ضد الأهلى – الأربعاء 18 مايو 2022.

إنبى والأهلى - مؤجلة من الجولة الـ15 - 21 مايو - استاد المقاولون

الأهلى والزمالك - مؤجلة ليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

المقاولون ضد الأهلي - الأحد 29 مايو 2022.

الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 23 يونيو 2022.

سموحة ضد الأهلي الثلاثاء - 29 يونيو 2022.