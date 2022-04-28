شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: الفوز على بيراميدز جاء بعد صيام 11 مباراة ودافع قوى لنا قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، عن فوز فريقه على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

وأوضح البطاوي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز جاء في توقيت مهم على حساب فريق كبير وهذا يمثل عودة الروح خاصة أنه جاء بعد 11 مباراة لم نفز خلالها، ويقربنا أيضًا من العودة إلى مركزنا الطبيعي في جدول الدوري".

وواصل المدير اليراضي لسيراميكا: "هيثم شعبان لعب بطريقة مناسبة لفريق بيراميدز صاحب الإمكانيات الكبيرة، وأهنئه على روح وإصرار سيراميكا كليوباترا في المباراة، وأتمنى أن يكون الفوز بداية لنا".

وأكمل البطاوي: "الفريق كان يؤدي بشكل جيد في المباريات السابقة لكنه يتعرض لمواقف كثيرة خارجة عن إرادة اللاعبين، لكن الجميع تكاتف أمام بيراميدز وروح اللاعبين كانت واضحة داخل الملعب من خلال الإصرار على تحقيق الفوز.

واختتم: فريقنا حظه سيئ في جدول الدوري حيث إنه يواجه الأهلي بعد أيام قليلة من مواجهة بيراميدز، أتمنى أن يكون فوز الفريق على بيراميدز دافعًا له لتحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي".