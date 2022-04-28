شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة البولينج..تقوية العضلات و تعزيز المهارات الحركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العقل السليم فى الجسم السليم"، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.