شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة البولينج..تقوية العضلات و تعزيز المهارات الحركية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - العقل السليم فى الجسم السليم"، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.
رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الجولف والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة.
1-تقوية العضلات.
2- زيادة الحد من خطورة المشاكل القلبية .
3- تعزيز المهارات الحركية.
4- حرق السعرات الحرارية .
5- تقليل مستوى إجهاد الجسم .
6- تكوين صداقات جديدة .
7- زيادة اللياقة البدنية للجسم .