شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا مساء اليوم، الخميس تدريباته على ملعبه ثم يعلن المدير الفنى قائمة فريقه التي تدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً الجمعة على استاد الإسكندرية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

يستعيد فريق فاركو جهود حارسه محمد صبحى فى مباراة سموحة بعدما غاب الحارس عن مباراة فريقه أمام غزل المحلة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب التى فاز فيها الفريق البرتقالى بهدف دون رد.

ويعد محمد صبحى أحد أهم الحراس الصاعدين فى سماء الكرة المصرية بعد تألقه فى المواسم الأخيرة فى كل الأندية التى لعب لها.

ويحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات، وتلقى ستة هزائم وحقق أربعة تعادلات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفا.

وعقد نونو ألميدا المدير الفني لفاركو اجتماعا مع لاعبيه شدد خلاله على أهمية مواصلة النتائج الايجايبة فى الدوري بعد التعادل الايجابى 1-1 مع غزل المحلة في ملعبه وقبلها الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ومن قبلها التعادل السلبى مع الزمالك والايجابى مع البنك الاهلى 2-2 مشدداً على ضرورة التركيز خلال الفترة الحالية على تطوير المستوى وعلاج الأخطاء خاصة فى ظل سعيه للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية مؤخرًا خلفا لمجدى عبدالعاطى وتعادله فى أول مباراة رسمية له.