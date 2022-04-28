شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للمقاولون يتابع لقاء المصرى والزمالك استعداداً لموقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، صفحة مباراة الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك استعداداً لمباراة المقاولون العرب المرتقبة أمام النادي المصري.

ويتابع الجهاز الفني للمقاولون مباراة المصري والزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، وذلك لدراسة فريق المصري عن قرب قبل اللقاء المنتظر بين الفريقين.

ويستضيف استاد برج العرب في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، مباراة المقاولون والمصري بمنافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 16 مباراة بالبطولة المحلية، حيث فاز المقاولون في مباراتين فقط، وتعادلوا في 7 لقاءات وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.