شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة المقاصة فى الجولة 17 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس، فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، تدريباته استعداداً للقاء القادم أمام مصر المقاصة، والذى يجمع الفريقين غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى يقام على استاد الكلية الحربية.

وكان فيوتشر قد فاز في مباراة الجولة الماضية على الجونة، والتى جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز فيوتشر بنتيجة 3/2.

وطالب على ماهر لاعبى الفريق بضرورة التركيز على مواصلة الانتصارات فى الفترة المقبلة لاستمرار الزحف نحو المربع الذهبى فى جدول المسابقة، ومطاردة سموحة على المركز الرابع.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 25 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر.

من ناحية أخرى دخل عبده يحيى، مهاجم فريق غزل المحلة، ضمن الحسابات الفنية لفيوتشر الفترة المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق فى ظل إصابة مروان محسن مهاجم الفريق، وكذلك وجود اهتمام من الأهلي والزمالك بأحمد عاطف مهاجم فيوتشر.

ويسعى مسئولو فيوتشر لحسم صفقة عبده يحيى قبل انتهاء الموسم الجارى، وذلك فى ظل رغبة أكثر من نادٍ فى التعاقد معه على رأسهم الزمالك.