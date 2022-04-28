شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد بلح مهاجم المصرى بقطع فى الرباط الصليبى قبل ساعات من مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها الفلسطينى محمد بلح لاعب النادى المصرى، إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة الزمالك، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 16 بالدورى العام.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى للمصرى موعد ومكان إجراء اللاعب لعملية الرباط الصليبى فى الأيام المقبلة.

وأغلق النادى المصرى صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائى على يد نهضة بركان المغربى، حيث فاز المصرى فى ذهاب هذا الدور بنتيجة 2/1 بالإسكندرية، قبل أن يخسر فى مدينة بركان المغربية بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربى لنصف النهائى بنتيجة المباراتين 2/2، بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.

ويحتل المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 19 نقطة بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

ويستهدف الفريق البورسعيدى حجز مقعد بالمربع الذهبى ببطولة الدورى العام، لضمان العودة من جديد إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية والمشاركة فى النسخة المقبلة من البطولة.