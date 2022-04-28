هل يستغل الزمالك هدية الأهلي وبيراميدز في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عاد فريقا الأهلي وبيراميدز لتقديم الهدايا مرة أخرى لمتصدر النسخة الجارية من بطولة الدوري الزمالك ولكن يبقى السؤال هل يستغلها هذه المرة الأخير؟

الأهلي

وواصل الأهلي التعثر للمرة الثانية على التوالي بالدوري ولكن هذه المرة بتعادل سلبي أمام نظيره طلائع الجيش، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

الأهلي كان قد هُزم في مباراته قبل الماضية ببطولة الدوري بهدف نظيف أمام نظيره المصري البورسعيدي ولكن لم يستغل الزمالك تعثر غريمه لمحاولة زيادة الفارق النقطي ولكن تعادل الزمالك في مباراته التالية أمام نظيره فاركو سلبيًا.

الأهلي بعد تعادله أمام طلائع الجيش وصل للنقطة 32 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعد خوض 13 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 15 مباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري مساء اليوم الخميس فهل ينجح هذه المرة في استغلال تعثر الأهلي وزياد فارق النقاط المؤقت بينه وبين الأهلي؟

بيراميدز

وتعثر بيراميدز أيضًا في مباراته أمام نظيره سيراميكا كليوباترا؛ حيث هُزم بهدف نظيف ليوسع الفارق بينه وبين الزمالك والأهلي في صراع الصدارة على الدوري.

وتُعد هذه هي المباراة الأولى لبيراميدز تحت قيادة مدربه اليوناني تاكيس في ولايته الثانية؛ حيث يقود الفريق هذه المرة خلفًا لإيهاب جلال الذي تعاقد مع تدريب المنتخب الوطني.

وكان بيراميدز قد هُزم لأول مرة في بطولة الدوري أمام الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما يوم 6 أبريل الماضي ليستغلها الزمالك في زحفه لصدارة الدوري قبل أن يعود بيراميدز ويحاول المنافسة على الصدارة بالفوزأمام غزل المحلة قبل أن يسقط أمام سيراميكا كليوباترا.

وتوقف رصيد بيراميدز بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا عند النقطة 29 في المركز الثالث بعدما خاض 14 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 13 مباراة وبفارق 6 نقاط أمام الزمالك الذي خاض 15 مباراة فهل ينجح الزمالك في زيادة الفارق النقطي مع بيراميدز خلال مباراته أمام المصري؟