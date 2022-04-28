صلاح ثالثاً.. ساديو ماني يعادل رقم دروجبا التاريخي بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي رقماً تاريخياً بعدما سجل هدفاً في شباك فياريال الإسباني خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة ليفربول وفياريال على ملعب "آنفيلد" في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

وفاز ليفربول على فياريال بهدفين دون رد سجلهما بيرفس إستوبينان لاعب الفريق الإسباني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53، كما أحرز ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ووصل ماني لهدفه رقم 14 في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم الإيفواري ديديه دروجبا كأفضل هدف أفريقي في التشامبيونزليج بأدوار خروج المغلوب.

في حين يحل الدولي المصري محمد صلاح في المركز الثالث ضمن أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً بالأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفاً.

وسجل النجم السنغالي 4 أهداف للريدز في النسخة الجارية بدوري الأبطال حتى الآن، بينما أحرز 14 هدفاً بالدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ليفربول وفياريال في إسبانيا يوم الثالث من شهر مايو المقبل بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.