الأهلي يكشف عن حجم إصابة عمرو السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي عن إصابة عمرو السولية أثناء مشاركته ضد طلائع الجيش والتي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، بالدوري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي وطلائع الجيش والتي أقيمت على استاد (الأهلي وي السلام) في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض السولية للإصابة في الشوط الأول ولم يستطع استكمال اللقاء، ليغادر الملعب في الدقيقة 14.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن السولية تعرض لشد خفيف في العضلة الخلفية وهو الأمر الذي تسبب في استبداله في الشوط الأول أمام طلائع الجيش.

وأضاف أن الجهاز الفني فضل استبدال اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته على أن يخضع لفحص طبي، اليوم الخميس، لتحديد مدة غيابه وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة خلف الزمالك المتصدر بـ35 نقطة.