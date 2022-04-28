العشري: كان بمقدورنا الفوز على الأهلي.. ودرسنا الفريق بكل تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، أن فريقه درس النادي الأهلي بكل تفاصيله، مشيراً إلى أن الفريق كان بمقدوره الفوز في المباراة.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري we المصري.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا مشفق على الأهلي، ومن الواضح أن لاعبيه مجهدين، لقد بدأنا المباراة بطريقة وختمنا المباراة بطريقة أخرى".

وأضاف: "حصولنا على نقطة دافع كبير لنا ونخطو بخطوات جيدة، وكان بمقدرونا الفوز لو استغلينا الهجمة التي حصلنا عليها قبل نهاية الشوط الثاني".

وواصل: "أحيي لاعبي الطلائع علي التنظيم الدفاعي، لعبنا على الفرص القليلة، وعانينا من الإجهاد بسبب اننا بذلنا جهد كبير في المباراة".

وتابع: "إهدار الفرص تعود لمهارة اللاعب مثلما حدث في هجمة لاعبنا فيكتور".

واختتم العشري: "لم أركز على لاعب معين في الأهلي لأن عنده نجوم في كل المراكز، ودرسنا الأهلي بكل تفاصيله وعرفت قدرات لاعبيه، كثفنا في النواحي الدفاعية".