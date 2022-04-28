أرقام رائعة لمحمد صلاح بعد مساهمته في هدفي ليفربول أمام فياريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على فياريال الإسباني بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة ليفربول وفياريال على ملعب "آنفيلد" في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

فوز ليفربول على فياريال جاء بمساهمة من محمد صلاح بعدما شارك في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة إلى القائد هندرسون والذي أرسل عرضية قبل أن تصطدم الكرة في أقدام بيرفس إستوبينان لاعب فياريال لتسكن الشباك بالخطأ في مرماه وذلك في الدقيقة 53.

كما صنع الهدف الثاني لساديو ماني والذي سجله في الدقيقة 55، لينتصر الريدز بنتيجة 2-0.

وتعد هذه هي التمريرة الحاسمة الأولى لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم.

ووصل صلاح للأسيست رقم 14 له هذا الموسم بمختلف البطولات، معادلاً أفضل رقم قياسي له منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2017-2018.

وصنع مو صلاح 7 أهداف لساديو ماني في دوري أبطال أوروبا منذ انضمام النجم المصري إلى ليفربول، حيث لا يوجد أي لاعب صنع لآخر أكثر في البطولة خلال تلك الفترة باستثناء نيمار لمبابي (7 أهداف أيضا).

ويحتل النجم المصري المركز الرابع بقائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 8 أهداف خلف سباستيان هيلير (11 هدف) وليفاندوفسكي (13 هدف) وكريم بنزيما (14 هدف).

جدير بالذكر أن صلاح يعد الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما قدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ليفربول وفياريال في إسبانيا يوم الثالث من شهر مايو المقبل بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.