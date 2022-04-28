مرتضى منصور في أول رد بعد الحكم بحبسه: لا تعليق على أحكام القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لا يمتلك أي تعليق على الأحكام الصادرة ضده من المحكمة الاقتصادية بحبسه لمدة سنتين في القضايا المرفوعة ضده لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش العائلات.

وأضاف مرتضى منصور، عبر مقطع فيديو نشره اليوم الأربعاء على قناته بمنصة يوتيوب:" كان هناك اليوم نطق بثلاثة أحكام منهم حُكمين بالمحكمة الاقتصادية رفعهما محمود الخطيب ضدي صادر فيهما حكمًا بالبراءة وتأييد بالمحكمة الاقتصادية ومحكمة العجوزة ومنذ 3 أسابيع تقدمنا للقاضي بالأحكام التي صدرت مثل ماعنده".

واسترسل رئيس نادي الزمالك: "اليوم أعطاني سنة في كل قضية بالنسبة لي لايوجد لدي مشكلة ولا تعليق على أحكام القضاء لأنني كُنت قاضيًا ورئيس محكمة وأعتقد وأنا رئيس محكمة كان القاضي الذي أصدر الحكم لم يولد ولا استطيع محاكمة قاضي فيُحاكمه ضميره والله والتفتيش القضائي فل اتعليق مني ولكن هذه المحكمة تُهاجم منذ شهر بسبب الأحكام التي حصلت عليها ومع احترامي لسيادة القاضي عندما وصلني بعض المعلومات بحكمه ضدي طلبنا رده في محضر الجلسة رسمي (بعد إذن حضرتك التنحي عن نظر القضية) وطلب الرد الصريح في محضر الجلسة ولكنه أصدر هذه الأحكام التي لن أعلق عليها فليس من سلطتي وليس من حقي وإذا حصل 100 حكم ضدي لن أعلق فربنا يوفقه وربنا من سيُحاسبه وضميره وتفتيشه القضائي".

وتابع منصور:"كان لابد ما يحدث لي فمن الذي يحصل على بطولات ويُسعد جماهيره ولكن أنا لست ناسيًا أن الثاني خط أحمر وسأحصل على حقي بالقضاء فحكم أول درجة وهناك كفالة سيتم دفعها وسيتم الاستئناف ونقول لمحكمة الاستئناف أن القضيتين ليس بهما سب وقذف فما قلته الأجهزة الرقابية كتبته وسألوا في النيابة سواء الجهاز المركز للمحاسبات أو الرقابة الإدارية أو الكسب غير المشروع قالوا الكلام نفسه ولكن هي وجهة نظر القاضي".

وأكمل:"حسن مصطفى حين عاد أول مرة عُزلت 4 سنوات ثم سقطت بالتزوير في انتخابات مجلس النواب فلايستطع أحد الفوز أمامي في ميت غمر ثم تم طردي من النادي ولولا القضاء العظيم، من معه الله لا يخاف مرتضى منصور محبينه بالملايين ويعرفون من هو ولا أتحدث هنا عن القاضي فهو فوق رأسي وبعد الحكيم صليت ركعتين للأنني مؤمن بالله ومؤمن بأنني نظيفًا ولم اختلس ولم أكن شوكة في ظهر وطني ولديّ ثقة في الله وفي قضاء مصر ونعتبر ماحدث ابتلاء وامتحان واتقوا دعوتي فبيني وبين الله عمار".

وأتم رئيس القلعة البيضاء:"لايوجد لديّ مشكلة فقد سُجنت من قبل ولكن اطمئن الناس أنني لست حزينًا ولكن حزين بسبب مايحدث معي منذ عودة حسن مصطفى، لا أحد يقلق علي حتى ولو تم تأيد الأحكام فالرجال لا يخافون وأنت أفرح ولكن لن يُغير من الواقع".