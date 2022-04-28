بيراميدز يبدأ الولاية الثانية لتاكيس بهزيمة أمام سيراميكا.. ويواصل الابتعاد عن مطارة الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

هُزم فريق بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الأربعاء بنظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم بعد مرور 27 دقيقة من عمر اللقاء.

وتُعد هذه هي المباراة الأولى لبيراميدز تحت قيادة مدربه اليوناني تاكيس في ولاية الثانية؛ حيث يقود الفريق هذه المرة خلفًا لإيهاب جلال الذي تعاقد مع تدريب المنتخب الوطني.

ورفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 17 في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 29 في المركز الثالث

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامي، عمر جابر، علي جبر، أحمد أيمن، محمد حمدي، هشام محمد، إسلام عيسى، محمد صادق، محمود صابر، عبد الله السعيد، فخر الدين بن يوسف.

واستغل لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مصطفى ميسي خطأ بين علي جبر مدافع بيراميدز وحارس مرماه شريف إكرامي وأرسل عرضية سجلها زميله محمد إبراهيم برأسه في المرمى بالدقيقة 27.

وكاد يُسجل سيراميكا الهدف الثاني في الدقيقة 32 ولكن عرضية محمد إبراهيم الخطرة من يسار الملعب أبعدها هشام محمد لاعب بيراميدز عن مرماه لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

واستغل لاعب بيراميدز إسلام عيسى خطأ لاعب سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 37 وحصل على ركلة جزاء ولكن عاد الحكم لتقنية الفيديو وألغى ركلة الجزاء بداعِ وجود مخالفة ضد إسلام عيسى.