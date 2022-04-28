ليفربول يهزم فياريال بهدفين نظيفين ويقطع شوطاً كبيراً نحو نهائي دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - قطع نادي ليفربول الإنكليزي شوطاً هاماً نحو بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه فياريال الإسباني بهدفين دون مقابل الأربعاء على ملعب أنفيلد في ذهاب نصف النهائي.

افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 53 عبر هدف الإكوادوري بيرفيس إستوبينان بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف السنغالي ساديو مانيه الهدف الثاني بعد دقيقتين.

وانتظر ليفربول حتى مطلع الشوط الثاني لفك التكتل الدفاعي لفياريال فافتتح التسجيل في الدقيقة 53 بالنيران الصديقة عبر المدافع الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان قبل أن يعزز النتجية بهدف الدولي السنغالي ساديو مانيه بعد دقيقتين.

وباتت مهمة فياريال، بطل مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي والذي كان أطاح بيوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني في ثمن وربع النهائي تواليًا، صعبة لقلب الطاولة إيابًا في ظل التألق اللافت للفريق الإنكليزي الذي يسعى إلى رباعية تاريخية هذا الموسم.

ويلتقي الفريقان إيابًا الثلاثاء المقبل في فياريال.

(بي إن سبورت)