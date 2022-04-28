إنتر يتلقى هزيمة ويفشل في خطف الصدارة من ميلان

المنامة - ياسر ابراهيم - أخفق إنتر في اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي على حساب جاره ميلان بعدما سقط الأربعاء أمام مضيفه بولونيا 1-2 بهفوة من حارس مرماه في مباراة مؤجلة من المرحلة 20.

وتجمد رصيد إنتر عند 72 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه ميلان قبل أربع مراحل على نهاية الموسم، ليصبح في موقع غير مؤات للدفاع عن لقبه بطلا لإيطاليا.

وكان النيراتسوري المبادر بافتتاح التسجيل عبر الكراوتي إيفان بيريشيتش (3)، قبل أن يعادل لاعب إنتر السابق النمسوي ماركو أرناوتوفيتش (28).

وقبل تسع دقائق على نهاية المباراة، تسبب سوء تفاهم بين بيريشيتش والحارس الثاني الروماني أندري رادو بإحراز نيكولا سانسوني هدف الفوز (81)، علمًا بأن الحارس والقائد السلوفيني سمير هندانوفيتش غاب بداعي الإصابة.