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الامارات | «الشارقة للرياضات البحرية» ينظّم فعاليات رياضية قبل الإفطار

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية فعالية رياضية مجتمعية، بمشاركة مدير عام النادي أحمد الحوسني، والعاملين فيه وأفراد الجمهور بمختلف فئاته، بهدف دعم ثقافة كأسلوب حياة، وكوسيلة لرفع معدلات الصحة واللياقة البدنية، انطلاقاً من المبادرة المجتمعية التي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي « قبل الإفطار»، خلال شهر رمضان الفضيل.

وأكد الحوسني في تصريحات صحافية أن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية يحرص على تنظيم مثل هذه الأنشطة والمبادرات والثقافية والمجتمعية للجمهور والمجتمع، ويدعوهم للمشاركة والتجاوب معها في سبيل الحرص على إسعادهم وتحقيق الرضا العام، وذلك بتعاون الجهات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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