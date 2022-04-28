الامارات | «القوس والسهم» يثمّن استضافة الشارقة لتدريبات المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن «القوس والسهم» يثمّن استضافة الشارقة لتدريبات المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن اتحاد القوس والسهم دعم نادي الشارقة الرياضي ونادي ضباط شرطة الشارقة لاستضافة تدريبات المنتخب الوطني، الذي يستعد للمشاركة في بطولة آسيا للقوس والسهم بمدينة السليمانية بالعراق، في الفترة من السادس إلى 12 مايو المقبل.

وقام القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الشامسي، بزيارة البعثة خلال تدريباتها، ووجه إليها كلمة عبّر فيها عن أمنياته لهم بالتوفيق في البطولة الآسيوية، وأكد أن نادي شرطة الشارقة يفتح أبوابه دائماً لدعم كل أبناء الوطن، والوقوف معهم من أجل الظهور بأفضل صورة في المحافل الخارجية، وتقديم أفضل المستويات.

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