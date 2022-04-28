الامارات | «فير بريك» للكريكيت و«دبي للكايت سيرف» تتصدران فعاليات نهاية الأسبوع بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «فير بريك» للكريكيت و«دبي للكايت سيرف» تتصدران فعاليات نهاية الأسبوع بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتصدر بطولة «فير بريك إنفيتاشونال تي 20» الدولية لكريكيت السيدات الأولى من نوعها قائمة الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقام في نهاية الأسبوع الجاري بدبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، والتي يصل عددها إلى 11 بطولة.

وتقام «فير بريك إنفيتاشونال تي 20» من 1 إلى 15 مايو المقبل، ويستضيف منافساتها استاد دبي الدولي للكريكيت، وتشارك في البطولة ستة فرق تضم أكثر من 90 لاعبة من 35 جنسية من مختلف قارات العالم، يتنافسون في 19 مباراة.

في جانب آخر، تنطلق منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ السبت المقبل في شاطئ نسناس بجميرا، وتقام على مدار يومين يتنافس خلالهما المشاركون ضمن فئات الرجال والسيدات والمواطنين والناشئين.

وتختتم اليوم فعاليات أكتيف أون ذا بيتش لليوغا واللياقة البدنية التي تقام في فندق كيمبينسكي بجزيرة النخلة، كما تقام بطولة أوبتيمال فايت نايت للملاكمة 30 الجاري في فندق راديسون ريد بمنطقة واحة دبي للسيليكون، وتنظم يوم 1 مايو منافسات بطولة كارافان للريشة الطائرة المجتمعية، وتقام في أكاديمية فورتونا الرياضية بمنطقة ديرة، وتتواصل بطولة أكاديمية راكيت للتنس للناشئين تحت 16 سنة التي تختتم الأحد المقبل في أكاديمية راكيت بالموتور سيتي.

وتختتم غداً فعاليات دورة غولف نيوز الرمضانية للرياضات المختلطة، التي تضم رياضات السلة، الكرة الطائرة، الكريكيت، والريشة الطائرة، وتقام منافساتها في يوبرو بمنطقة القوز، كما تقام بطولة بادبول الرمضانية للسيدات في أكاديمية الإمارات بادبول الرياضية بمنطقة القوز، وسباق سيتريون للدراجات الهوائية المجتمعية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم، وسباق سوبر سبورت للجري الليلي في مضمار ميدان، وسباق الجري الرمضاني في سوق المرفأ بجزيرة ديرة، وبطولة عالم دبي للرياضة المفتوحة للريشة الطائرة 2022 التي استضافت فعالياتها صالات عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وشارك فيها 400 لاعب ولاعبة من الهند، الفلبين، إندونيسيا، أوغندا، باكستان، سريلانكا، نيبال، المملكة المتحدة، ماليزيا، الصين، اليابان، ضمن 38 فئة مختلفة.

• إقامة بطولة «أوبتيمال فايت نايت للملاكمة»، السبت المقبل، في فندق راديسون ريد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news