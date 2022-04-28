الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعباً أجنبياً في أحد أندية المحترفين، استعجل إدارة ناديه بحسم موقفه بتجديد التعاقد معه أو عدمه، خصوصاً أنه يلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، إلى جانب أنه تلقى عرضاً آخر من أحد الأندية المنافسة في الدوري.

عروض

رفض أحد لاعبي خط الوسط، الذين انضموا إلى المنتخب الوطني في آخر مباراتين ضد العراق وكوريا الجنوبية، أربعة عروض دفعة واحدة من أندية في المقدمة، مفضلاً تجديد عقده مع ناديه الحالي، رغم أن المقابل المادي كان أقل من العروض الأربعة التي تلقاها وكيل أعماله.

خلافات

أرجع مراقبون الانتقادات الحادة التي ظل يوجهها مسؤول سابق بأحد أندية دوري المحترفين للإدارة الحالية، إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين أحد المسؤولين في الإدارة الحالية، لافتين إلى أن النادي هو من سيدفع ثمن هذه الخلافات.

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