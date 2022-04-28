الكرة النسائية تختتم برنامج المواهب

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واستهدف البرنامج نشر ثقافة كرة القدم لدى الفتيات في الفئة العمرية من 13 عاما حتى 17 عاما، إذ يأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا بإدارة الكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارسات لكرة القدم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم برنامج رمضان للناشئات لاكتشاف المواهب الرياضية ، والذي أقيم على مدار 3 أسابيع بمدينتي الرياض وجدة، بإشراف مدربة المنتخب السعودي الأول للسيدات مونيكا ستاب ومساعدة المدربة دنى رجب، وطاقم تدريبي مكون من مدربات وطنيات حاصلات على الرخصة التدريبية B و C.واستهدف البرنامج نشر ثقافة كرة القدم لدى الفتيات في الفئة العمرية من 13 عاما حتى 17 عاما، إذ يأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا بإدارة الكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارسات لكرة القدم.

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