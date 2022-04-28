إلغاء الدوري الأوكراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم إلغاء الدوري الممتاز في أعقاب الغزو العسكري الروسي للبلاد. ووافقت الأندية الـ16 على هذا القرار. وعندما تدخلت روسيا عسكريا في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، جرى تعليق الدوري وكان حينها يتصدر شاختار دونيتسك الترتيب برصيد 47 نقطة من 18 مباراة يليه دينامو كييف ثانيا برصيد 45 نقطة، وكانت فترة العطلات الدولية على وشك الانتهاء، لكن المسابقة لم تستأنف مرة أخرى. وعندما تدخلت روسيا عسكريا في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، جرى تعليق الدوري وكان حينها يتصدر شاختار دونيتسك الترتيب برصيد 47 نقطة من 18 مباراة يليه دينامو كييف ثانيا برصيد 45 نقطة، وكانت فترة العطلات الدولية على وشك الانتهاء، لكن المسابقة لم تستأنف مرة أخرى.

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